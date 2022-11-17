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Basketbol Süper Ligi 7. hafta maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta yarın oynanacak Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasıyla başlayacak. İşte Basketbol Süper Ligi’nde 7. haftanın programı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçları ne zaman, kaçta?
Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçları

Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın, 19 Kasım Cumartesi, 20 Kasım Pazar ve 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak. Bu hafta A. Efes, Konyaspor Basketbol ile evinde oynayacak. Galatasaray da Bursaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Hafta Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

Basketbol Süper Ligi7. hafta maç programı

Basketbol Süper Ligi’nde 7. haftanın programı şöyle:

19 Kasım Cuma kimin maçı var?

  • 19.00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

19 Kasım Cumartesi hangi maçlar var?

  1. 15.30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka
  2. 18.00 Efes - Konyaspor Basketbol
  3. 20.30 Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef

20 Kasım Pazar basketbol maçı saat kaçta?

  1. 13.00 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş
  2. 15.30 Aliağa Petkim Spor - Büyükçekmece Basketbol
  3. 18.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş

21 Kasım Cumartesi kimin basketbol maçı var?

19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Büyükşehir Belediyespor

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