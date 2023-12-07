Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Baskonia'ya 80-79 yenildi. Fenerbahçe Beko ligdeki 6. yenilgisini alırken, Baskonia 7. galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi Baskonia'dan kenardan gelen Marcus Howard oldu. ABD'li oyuncu 28 sayı atarak galibiyette başrol oynadı. Fenerbahçe Beko da ise Nigel Hayes-Davis'in 19, Marko Guduric'in ise 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Baskonia - Fenerbahçe Beko maç özeti haberimizde.

BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

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MAÇ SAYILARI

Baskonia: Marinkovic 13, Mcintyre 11, Diez, Sedekerskis 2, Kotsar 15, Howard 28, Mannion 3, Rogkavopoulos 5, Diop, Moneke 3

Fenerbahçe Beko: Calathes 3, Guduric 14, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 11, Wilbekin 7, Sertaç Şanlı 3, Dorsey 9, Madar 6, Sestina

PERİYOTLAR

1. Periyot: 10-18

Devre: 38-37

3. Periyot: 57-55

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası, 8-8'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe Beko'nun serisine Baskonia, periyodun sonunda Howard'ın basketiyle son verse de ilk çeyreği sarı-lacivertliler 18-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada farkı 15'e yükseltti: 16-31. Howard'ın üst üste sayılarıyla farkı eriten Baskonia, Mcintyre'nin basketiyle soyunma odasına 38-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'le Baskonia ise Kotsar'la etkili oldu ve ev sahibi ekip 26. dakikayı 52-47 üstün geçti. Baskonia, final periyoduna da 57-55 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyodunun başında Dorsey'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 32. dakika içinde öne geçti: 59-60. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 35. dakikada üstünlüğü tekrar ele aldı ve farkı 6'ya (70-64) kadar çıkardı.

Guduric'in basketleriyle rakibini yakalayan Fenerbahçe Beko, Dorsey'in basketiyle son 14.6 saniye kala 79-77 öne geçti. Baskonia, Howard'ın üç sayılık basketle bitime 7.4 saniye kala üstünlüğü tekrar eline geçirdi: 80-79. Howard'ın üç sayılık basketi sırasında yapılan faulden kazandığı serbest atışı kaçırmasıyla son topu Guduric'le kullanan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun üç sayılık atışından basket bulamadı ve maçı 80-79 kaybetti.

Maçın en skorer ismi Baskonia'dan kenardan gelen Marcus Howard oldu. ABD'li oyuncu 28 sayı atarak galibiyette başrol oynadı. Fenerbahçe Beko da ise Nigel Hayes-Davis'in 19, Marko Guduric'in ise 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.







