Batı Nil virüsü vakaları artıyor: Türkiye için uyarı

Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

BATI NİL VÜRÜSÜ NEDİR?

Genel olarak sivrisinek sokması ile bulaşan Batı Nil virüsünün ana konağının yabani kuşlar olduğu bilinmekte. Pek çok nörolojik semptoma yol açan bu hastalığın kuluçka süresi 2 ila 15 gün kadardır. 50 yaş ve üzeri kişilerde etkisini daha fazla gösteren Batı Nil virüsünün en tehlikeli yanı hiçbir belirti göstermemesidir.

BATI NİL VİRÜSÜNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

> Bulaşma sebebi sivrisinek olduğundan vücudunuza temas ettirmemeniz oldukça önemli. Dışarı çıktığınızda böcek kovucu ilaçlar kullanarak uzun süreli koruma sağlayabilirsiniz.

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> Kapı ve pencerelerinize sineklik takın

> Klima kullanın

> Uzun kollu giysiler giyin

BATI NİL VÜRÜSÜ ÖLÜM ORANLARI

Bulaştığı her 150 kişiden yalnızca biri ciddi semptomlar gösteriyor. Enfekte olanlar arasında hafif belirtiler gösteren hastaların oranı yüzde 20. Tahminlere göre enfekte olanlar için ölüm oranı binde bir.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Batı Nil virüsünün tedavisi için herhangi bir ilaç veya aşı bulunmamakta. Ağrı gibi bazı belirtilerin etkisini azaltmak ve ateşi düşürmek için ağrı kesici-ateş düşürücü kullanılabilir. Hafif belirtilere sahip hastaların bir kısmı tipik olarak kendiliğinden iyileşir, bazı belirtiler ise birkaç hafta sürebilir. Daha ciddi vakaları, genellikle tıbbi bakım ve destekleyici tedaviler için hastaneye yatırmak gerekir.

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