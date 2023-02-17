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5 golün atıldığı maçta kazanan taraf Monaco oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Bayer Leverkusen evinde Monaco’yu konuk etti. Monaco zorlu deplasmandan 3-2 galip geldi. Goller dakika 9’ Lukas Hradecky (k.k.), 48’ Moussa Diaby, 59’ Florian Wirtz, 74’ Krepin Diatta ve 90+2’de Axel Disasi’den geldi. 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Monaco bu sonuçla çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Bayer Leverkusen - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:46 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayer Leverkusen 2-3 Monaco

Bayer Leverkusen 2-3 Monaco

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Bayer Leverkusen ve Monaco karşı karşıya geldi. Maç Monaco’nun 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

BAYER LEVERKUSEN - MONACO MAÇ ÖZETİ

Bayer Leverkusen - Monaco maç özetini izlemek için


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#Monaco
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off
#son 16
#maç özeti
2 saat önce
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5 golün atıldığı maçta kazanan taraf Monaco oldu
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