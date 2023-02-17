UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Juventus evinde Nantes’i konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 13’ Dusan Vlahovic ve 60’da Ludovic Blas’dan geldi. Galatasaray’ın eski golcü oyuncusu Mostafa Mohammed 77. dakikada oyundan çıktı. Nantes bu sonuçla çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti. Juventus - Nantes maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.