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Köln, Bayern Münih deplasmanından puan çıkardı

Almanya Bundesliga 17. haftasında Bayern Münih evinde Köln’ü konuk etti. Erken yediği golle şok geçiren Bayern Münih son dakikada attığı golle beraberliğe razı oldu. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 4’ Ellyes Skhiri ve 90’ Joshua Kimmich’den geldi. Köln aldığı beraberlikle puanını 21’e çıkararak 10. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 36 puanla liderliğini korurken en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 4’e indi. Bayern Münih - Köln maç özetini izlemek ve Almanya Bundesliga puan durumunu görmek için haberimize bakabilirsiniz.

10:10 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih 1-1 Köln

Bayern Münih 1-1 Köln

Almanya Bundesliga 17. haftasında Bayern Münih ve Köln karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Köln maç özetini izlemek için

ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU





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1 saat önce
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Köln, Bayern Münih deplasmanından puan çıkardı
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