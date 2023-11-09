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Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Bayern Münih'e karşı üstün futbol oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 80' ve 86'da Harry Kane (2), 90+2' Cedric Bakambu'dan geldi. Bayern Münih bu sonuçla birlikte 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini korudu. Galatasaray ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Bayern Münih - Galatasaray maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları, puan durumu haberimizde.

00:56 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:46 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray,
A grubu 4. haftasında deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk oldu. Maç Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 80' ve 86'da Harry Kane (2) ve 90+2' Cedric Bakambu'dan geldi. Temsilcimiz
bu sonuçla 4 puanla 3. sırada yer aldı. Bayern Münih - Galatasaray maç özeti ve UEFA Şampiyonlar ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Galatasaray maç özetini izlemek için

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ SONUCU

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman’ın ortasında arka direkte Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

80. dakikada Joshua Kimmich’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Harry Kane’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 0-1

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tel’in pasında arka direkte topla buluşan Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

90+3. dakikada orta alandan Sergio Oliveira’nın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cedric Bakambu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI


Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.





#Bayern Münih
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#A grubu
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