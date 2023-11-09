Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ SONUCU
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.
14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.
30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.
43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman’ın ortasında arka direkte Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
80. dakikada Joshua Kimmich’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Harry Kane’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 0-1
86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tel’in pasında arka direkte topla buluşan Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada orta alandan Sergio Oliveira’nın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cedric Bakambu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1