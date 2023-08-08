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Bayern Münih hazırlık maçında Monaco’yu 4-2 mağlup etti

Almanya Bundesliga son şampiyonu Bayern Münih yeni sezona hazırlık kapsamında Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco ile karşılaştı. Alpenbauer Sportpark stadyumunda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 4-2 kazandı. Goller dakika 29’ Takumi Minamino, 31’ Konrad Laimer, 42’ Jamal Musiala, 45’ Serge Gnarby (pen.), 64’ Wissam Ben Yedder (pen.), 68’ Leroy Sane’den geldi. Bayern Münih - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:58 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bayern Münih 4-2 Monaco Maç Özeti

Bayern Münih 4-2 Monaco Maç Özeti

Bayern Münih ve Monaco hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı maçta Bayern Münih rakibini 4-2 mağlup etti. Bayern Münih - Monaco maç özeti haberimizde.

BAYERN MÜNİH - MONACO MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Monaco maç özetini izlemek için
Bayern Münih hazırlık maçında FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti
Bayern Münih hazırlık maçında FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti

Bayern Münih, Tegernsee antrenman kampındaki sezon öncesi ilk maçında Rottach-Egern'i 27-0 yendi. Mücadelenin ilk yarısı 18-0 tamamlanırken Bayern Münih, ikinci yarıda 9 gol daha buldu ve maçtan rekor bir skorla ayrıldı. İlk yarıdaki Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. İkinci yarıdaki golleri 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane kaydetti. Bayern Münih - FC Rottach-Egern maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.


#Bayern Münih
#Monaco
#Serge Gnarby
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