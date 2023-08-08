Bayern Münih, Tegernsee antrenman kampındaki sezon öncesi ilk maçında Rottach-Egern'i 27-0 yendi. Mücadelenin ilk yarısı 18-0 tamamlanırken Bayern Münih, ikinci yarıda 9 gol daha buldu ve maçtan rekor bir skorla ayrıldı. İlk yarıdaki Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. İkinci yarıdaki golleri 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane kaydetti. Bayern Münih - FC Rottach-Egern maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.