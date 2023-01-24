Almanya Bundesliga’da bu akşam 17. hafta karşılaşmaları start verecek. Lider Bayern Münih evinde Köln’ü ağırlıyor. Maç detayları haberimizde.

BAYERN MÜNİH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Köln maçı bu akşam saat 22:30’da başlayacak. Karşılaşma Tivibu SPOR 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Köln ile oynadığı son 16 Bundesliga maçının 15'ini kazanan Bayern (1B), son dokuz karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.

Bundesliga tarihinde Bayern deplasmanında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Köln (9; diğeri Dortmund). Ancak Köln, Şubat 2009'da 2-1 kazandığı ziyaretinden bu yana oynadığı 10 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (3B 7M).

Evinde oynadığı son dört Bundesliga maçını da 4+ gol atarak kazanan Bayern, lig tarihinde bu şekilde beş karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü takım olmak istiyor (1979/80'de Werder & 1964/65'te Dortmund).

Bundesliga'daki son dört deplasman maçını kaybeden Köln, son üç karşılaşmada gol atamadı. Köln'ün lig tarihinde bu şekilde üst üste dört yenilgi aldığı tek süreç Ocak-Şubat 2002 arasındaydı.

Bundesliga'da çıktığı son yedi maçta dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Serge Gnabry'nin (6 gol & 3 asist), Almanya kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Köln (11).

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