Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik,

Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik,

Bir kez daha belirtmek isterim ki: suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."