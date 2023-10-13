Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor. Bayraktar TB3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek. Üstelik her ne kadar ABD de bu alanda çalışıyor olsa da bu özelliğiyle dünyada ilk olacak. Bugün ise ilk koşu testini tamamladı.

BAYRAKTAR TB3 İLK UÇUŞU NE ZAMAN?

Bayraktar TB2 SİHA’ya göre daha yüksek faydalı yük kapasitesine sahip olacak Bayraktar TB3’ün kanatları, deniz platformlarının kapasitesinden tasarruf edilmesi amacıyla katlanabilir yapıda olacak. Çorlu’da test faaliyetleri devam eden Bayraktar TB3’ün, bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.





#BayraktarTB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı. ✈️⚓️🚀#BayraktarTB3 successfully completed its first high speed roll test. ✈️⚓️🚀 pic.twitter.com/y6vqffGeMv — BAYKAR (@BaykarTech) October 13, 2023

BAYRAKTAR TB3 ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB3 ise Bayraktar TB2’nin daha uzun, geniş, yüksek ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gelecekte sabit kanatlı 2. bir versiyonu görmemiz mümkün.

Bayraktar TB3’ün getirdiği bir diğer önemli yenilik de fiyat-performans erkinliğini koruyarak Bayraktar TB2’nin neredeyse 2 katı kadar yük taşıyabilecek oluşu. Tabii bu durum tasarıma da etki ediyor. Fakat yalnızca mühimmat değil. Farklı görevlere göre podların takılmasına olanak sağlayacak.

ABD’nin en ünlü SİHA’larından MQ-9 Reaper’ı geliştiren General Atomics de TB2-TB3 örneğinde olduğu gibi MQ-9’un katlanır kanatlı, kısa veya uzun pistli gemilerden kalkabilecek modeli üzerinde çalışıyor. Bu araca da MQ-9B STOL isimlendirmesi yapılacak.

Her ne kadar katlanır kanatlı uçak gemisi (amfibi dahil pistli gemiler) için özel üretilen ilk SİHA’yı Baykar tanıtmış olsa da General Atomics ilk uçuran ve envantere gireni yaparak tarihe geçmek istiyor. Fakat Baykar CTO’su Selçuk Bayraktar her alanda dünyada ilk olacaklarını söyledi.

BAYRAKTAR TB3 SİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel Uçuş Performans Kriterleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış







