Bayram Mesajları: En Güzel Anlamlı Kısa Resimli Bayram Mesajları ve Dualı Bayram Sözleri

Anlamlı, kısa ve resimli bayram mesajları burada.

En yeni, resimli, anlamlı ve güzel bayram mesajlarını bu yazımızda sizler için derledik. Zilhicce ayının hakkında Kur’an’da çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. İçerisinde de Kurban Bayramı’nı barındırmasıyla ayrıca öneme sahip. 13 Mayıs Perşembe 2021 Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür. Üç gün süren Kurban Bayramı’nın en önemli ibadeti ise bayram namazı, sıla-i rahim ve bayramlaşmadır. Bu yılda kovid salgınının

bayram ziyaretlerinin yapılamadığı bu bayramda tüm görüşmeler, bayramlaşmalar online olarak, telefonla aranarak ya da bayram mesajları gönderiliyor. İşte

en güzel, kısa, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli bayram mesajları ve bayram sözleri.

BAYRAM MESAJLARI

Bayramınız kutlu olsun.

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Bayramınız mübarek olsun.

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramınız mübarek olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

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Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Bayramınız mübarek olsun.

Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize ve bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle bayramınız mübarek olsun.

2021 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

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Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Ramazan Bayramımız mübârek olsun. Ramazân Bayramınızı tebrik eder, ümmetin birlik ve beraberliği başta olmak üzere, daha nice hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Yeter ki sağlık ve gönüllerimiz bir olsun.Allah nasip ederse diğer bayramları sevdiklerimizle kutlarız. Rabbim birlik ve berberliğimizi bozmasın her şey hallolur Sevgi, ve saygıyla, bayramınız mübarek olsun.

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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

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Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın Nurlanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. “Sevgili kardeşim” diyerek mesajına başlayan Erdoğan, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum” dedi.