Bayram ne zaman? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı tatil günleri

2019 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu ve kaç gün resmi tatil olacağı haberimizde.

2020 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Nisan Cuma başlayacak. İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 19 Mayıs'ta ihya edilecek. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 23 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2020 miladi takvime göre 31 Temmuz cuma günü başlıyor.

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili 27 Şubat perşembe günü

Miraç Kandili 21 Mart cumartesi günü

Berat Kandili 07 Nisan salı günü

Mevlid Kandili 28 Ekim çarşamba günü

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 25 Şubat 2020'da başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

2020 yılı itibariyle 3 aylar 25 Şubat salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 23 Mayıs 2020 tarihi itibariyle üç ayların son günü yaşanacak.

Üç aylarla ilgili Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sözü şöyledir:

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

BAYRAMDA BAĞIRSAKLARA DİKKAT

Bayramda yanlış beslenmenin mide ve bağırsaklarda sorunlara yol açabildiği belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Fazla şeker tüketimi nedeniyle de ciddi sağlık problemleri oluşabiliyor" dedi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç bayramda sağlıklı beslenme ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Pınar Kural Enç, “Bilindiği gibi ramazan bayramında özellikle şekerli besinler,hamur işleri ve tatlılar tüketilmektedir.Bu da kilo alımına sebep olmaktadır.Ama bundan da önemlisi gaz sıkıntıları,şişkinlik,hazımsızlık,mide bulantıları,baş ağrıları,tansiyon problemleri ve şeker komaları gibi sorunları doğurabilmektedir. Bu nedenle bayramda beslenmeye dikkat etmeliyiz ve sağlığımızı korumalıyız" diye konuştu.

SAĞLIĞA DOST İKRAMLARI SEÇİN

Pınar Kural Enç, Bayramda şekerli besinler, yağlı hamur işleri,hamurlu ve şerbetli tatlılar,çikolatalar, pastalar yerine sütlü tatlıları ya da meyvelerin tercih edilmesini önererek, “Çünkü hamur ve şeker ikilisi hem kilo alımlarına sebep olur hem de kan şekerini olumsuz yönde etkiler.Özellikle şeker hastaları bu besinleri tükettikten sonra kan şekerlerinde meydana gelen hızlı yükselme bir çok sağlık problemlerine neden olabilir.Bu olumsuzluklara zemin hazırlamamak için yapacağınız ikramlar konusunda dikkatli olmalısınız" dedi.







TATLI VE İÇECEK SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN

Pınar Kural Enç, daha sonra şunları söyledi: “Bayramda içecek ikramınızda asitli ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu,taze sıkılmış meyve suyu ya da bitki çaylarını seçin.Çünkü asitli ve şekerli içecekler kan şekerini hızla yükseltir ve aynı zamanda fazla kalori içerir.Tatlı ikramı için de hamurlu ve bol şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları ya da meyve tatlılarını tercih edin.Bu durumda hem kendi sağlığınızı hem de misafirlerinizin sağlığınızı tehlikeye atmamış olacaksınız.Ve emin olun ki bu ikram misafirlerinizin de hoşuna gidecektir.

BAĞIRSAKLARA DİKKAT

Bayramda tatlı ve hamur işleri tüketimi daha fazla olmaktadır. Fakat bunun aksine meyve, sebze tüketimleri azalmaktadır. Buna bağlı olarak yetersiz miktarlarda alınan posa bağırsakların düzensiz şekilde çalışmasına da neden olabilmekte, kişileri sağlık açısından sıkıntıya sokabilmektedir. Bu nedenle posalı ve lifli gıdaların tüketilmesi büyük önem taşır.Posalı gıda tüketimi hem bağırsakları rahatlatır hem de kan şekerini daha yavaş yükseltirler ve tokluk hissi oluşturarak, aşırı yeme isteğini de azaltır.Bunun için gün içerisinde mutlaka birkaç porsiyon meyve tüketmeye gayret edilmeli, sebzelerin ana öğünlerde mutlaka yer almasına önem verilmelidir. Günlük sıvı tüketimi de 1,5-2 litre düzeyinde tutmalıdır.

BAYRAM SAĞLIKLI GEÇSİN

Ramazanda oruç nedeniyle vücudumuzun metabolizma hızı yavaşlar.Bu nedenle oruç bitiminden sonra hazmı zor ve büyük porsiyonlardan oluşan bir beslenmeden uzak durmalıyız.Bu hem hızlıca kilo almamıza hem de sağlığımızın bozulmasına neden olabilir.Oruç sonrası daha çok sıvı yemekler, kurubaklagiller, sebze yemekleri,meyve ve bol bol su tüketmelisiniz. Unutmayın bayramda fazla ve dengesiz beslenmeden en çok kalp ve damarlarımız,pankreasımız,midemiz ve bağırsaklarımız etkilenir.Organlarımız zarar görürse,sağlığımızda elimizden gider. Tatlı bir bayramı tatsız bitirmeyin".

Ramazan Bayramı ne zaman 2018? Tatilin 9 güne çıkarılmasının ardından tatil günleri daha da bir anlamlı oldu. Planlarını yapanlar 2018 Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını araştırıyor. Bizler de sizler için tatil günlerini araştırdık.