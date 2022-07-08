Özgün Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
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Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayram tatilinde kendi otomobilleriyle seyahat etmek isteyenler bayram tatilinde hangi yol ve köprülerin ücretsiz olduğunu araştırıyor. Peki, bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak? Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Bugün 00.00'dan itibaren başlayan uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 6'ncı yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında da Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Aynı şekilde KGM sorumluluğundaki İzmir Aydın, İzmir Çeşme, KGM Anadolu Otoyolu, KGM Çukurova Otoyolları gibi otoyollar ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek.

Marmaray, Başkentray ve İzban Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz
GÜNDEM
Marmaray, Başkentray ve İzban Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz

15 Temmuz'da da ücretsiz uygulama

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz cuma saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

  • Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor. Yani Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz olmayacak.

Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2022 Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, FSM geçiş ücretleri
ÖZGÜN
Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2022 Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, FSM geçiş ücretleri

İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
FOTOĞRAF 13
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İstanbul'da toplu taşıma araçları 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor.
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4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.
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Kurban bayramı dolayısı ile İstanbulluların kurban satış ve kesim merkezlerine ulaşımlarını sağlayabilmek için ulaşım imkanı olmayan 2 kurban pazarı için 2 yeni geçici hat hizmet vermeye başlayacak.
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KRB3 hattı Kurnaköy kurban satış pazarı için hizmet verecek ve Pendik Sahil ile Kurnaköy arasında ulaşım sağlayacak.
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131B hattı Paşaköy kurban satış pazarına İstanbulluların ulaşımını sağlayacak ve Ümraniye ile Mimar Sinan Mahallesi arasında görev yapacak.
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Bayram haftası boyunca sahil, piknik alanı, mezarlık gibi güzergâhlarda çalışan hatlarda yaşanabilecek yoğunluk için ek sefer düzenlemeleri yapıldı.
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Ayrıca öngörülemeyen durumlar için peron alanlarında hazır bulunması için araç ve şoför görevlendirmeleri yapılacak.
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İstanbul’da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı’na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.
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Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
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Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 9-12 Temmuz arasında ücretsiz olacak. Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
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Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.
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İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama az bir süre kala otobüslerin ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretli mi, Kurban Bayramı'nda otobüsler, metro, Marmaray bedava mı? İstanbul'da Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?


Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

​Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Gün gün paylaşıldı.
Bayram rekoru bekleniyor

Bayram rekoru bekleniyor

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