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Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

"Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından 9 gün ilan edilen Ramazan Bayramı tatili öncesi Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi. Sürücüler Ramazan Bayramı’nda hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını heyecanla bekliyor. Ulaştırma Bakanı açıkladı. Peki Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

10:15 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024
Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar 2024

"Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından 9 gün ilan edilen Ramazan Bayramı tatili öncesi Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi. Sürücüler Ramazan Bayramı’nda hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını heyecanla bekliyor. Ulaştırma Bakanı açıkladı. Peki Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAZI YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise "Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
34 dakika önce
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Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü