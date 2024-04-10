"Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından 9 gün ilan edilen Ramazan Bayramı tatili öncesi Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi. Sürücüler Ramazan Bayramı’nda hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını heyecanla bekliyor. Ulaştırma Bakanı açıkladı. Peki Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?





Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAZI YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?