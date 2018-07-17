Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? e-Devlet üzerinden yapılıyor mu?

AK Parti'nin bugün Meclis'e sunacağı teklifte yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, bedelli askerlikten faydalananlar 25 gün askerlik yapacak.

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Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikten faydalanacak vatandaşlara ödeme yapacakları banka ve hesap IBAN numaralarını duyurdu. Peşin olarak yapılması gerek ödemeler için nakit bulunan vatandaşlar doğrudan ödeme yapmaya başlarken, ihtiyacı karşılayacak nakit bulamayan vatandaşlar bankaların hazırladıkları bedelli kredisinden yararlanabilecekler.

Bedelli askerlik geçtiğimiz günlerde kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından başvuruları başladı. Peki bedelli Askerlik yapacak kişiler bedelli askerlik için işlem süreci nasıl işleyecek. Detayları ve işlemleri sizler için derledik. Ayrıca vatandaşların bedelliden yararlanmak için e-Devlet ile ilgili bazı işlemleri de yapması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bedelli askerlikte şartlar ve tarihe ilişkin yaptığı açıklamada yeni yasama yılına işaret etmişti. Meclis'in açılacağı Ekim ayına kadar hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" açıklamasını yapmıştı.

Bedelli askerlik ücretinde şartlar ne?

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.

Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 25 gün askerlik yapacaklar.

Türkiye'de 30 yıl içinde 5 kez uygulanan bedelli askerliğin kısa özeti:

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.