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Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? e-Devlet üzerinden yapılıyor mu?

Bedelli askerlik başvuru şartlarının neler olduğunu, bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır ve e-Devlet üzerinden yapılabilir mi? gibi soruların cevapları haberimizin detayında...

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AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15

AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15

AK Parti'nin bugün Meclis'e sunacağı teklifte yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, bedelli askerlikten faydalananlar 25 gün askerlik yapacak.

e-Devlet sistemi üzerinde devlet daireleri tarafından gerçekleştirebileceğiniz onlarca işlemi yalnızca bu sistem üzerinden bir tık ile gerçekleştirbilirsiniz. Bedelli askerlik başvurularına e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilirken tün işlemler için yalnızca e-Devlet şifresi yeterlidir.

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Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikten faydalanacak vatandaşlara ödeme yapacakları banka ve hesap IBAN numaralarını duyurdu. Peşin olarak yapılması gerek ödemeler için nakit bulunan vatandaşlar doğrudan ödeme yapmaya başlarken, ihtiyacı karşılayacak nakit bulamayan vatandaşlar bankaların hazırladıkları bedelli kredisinden yararlanabilecekler.

Bedelli askerlik geçtiğimiz günlerde kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından başvuruları başladı. Peki bedelli Askerlik yapacak kişiler bedelli askerlik için işlem süreci nasıl işleyecek. Detayları ve işlemleri sizler için derledik. Ayrıca vatandaşların bedelliden yararlanmak için e-Devlet ile ilgili bazı işlemleri de yapması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bedelli askerlikte şartlar ve tarihe ilişkin yaptığı açıklamada yeni yasama yılına işaret etmişti. Meclis'in açılacağı Ekim ayına kadar hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" açıklamasını yapmıştı.

Bedelli askerlik ücretinde şartlar ne?

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.

Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 25 gün askerlik yapacaklar.

Türkiye'de 30 yıl içinde 5 kez uygulanan bedelli askerliğin kısa özeti:

Bedelli askerlikten kaç kişi faydalanabilir?

Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi, askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin 279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1 milyon 885 bin 438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360 bin 869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 5 milyon 448 bin 858 kişi.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

Askere giderken alınacaklar listesi
Askere giderken alınacaklar listesi

Askere gidecek genç vatandaşlarımız için askere giderken yanında götürülecek malzemelerin neler olduğunu bu yazımızda paylaştık. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 98/2 (2018 Mayıs ayı) celp alımlarının açıklanması sonrasında askerlik ile ilgili konular merak konusu oluyor. İşte kısa dönem er, uzun dönem er ya da uzun dönem yedek subay olarak askerlik yapacak vatandaşlarımız için askere giderken yanında bulundurulacak eşyaların listesi...ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER LİSTESİ1 Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan2 Banyo Malzemeleri3 Kişisel Bakım Malzemeleri4 El ve Yüz İçin Vücut Kremi5 İçlik6 Bot Kilidi ve Valiz Kilidi7 Tıraş Malzemeleri8 Saat9 Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti10 Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem11 Ziraat Banka Kartı12 Ufak Not Defteri13 Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası14 Bot Boyası ve Bot Fırçası15 İğne iplik ve Çengelli iğne16 Ortopedik tabanlık ve Vatka17 Bere, Boyunluk ve Eldiven18 Askılık19 Islak Mendil ve Selpak20 Yara bandı ve Kulak tıkacı21 Sivil Giysiler22 Bankamatik Kartı23 Mantar Kremi24 SeccadeASKERDE VERİLENLER LİSTESİ…Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.Parka (1 adet)Elbise – Apoletsiz (1 adet)Gömlek – Apoletsiz (1 adet)Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)Eşofman Takımı (1 adet)Pijama takımı (1 adet)Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)Spor ayakkabısı (1 adet)Terlik (1 adet)Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)Spor çorap (1 adet)Don (2 adet)Yün içlik (1 adet)Fanila (2 adet)Atlet (1 adet)Eldiven (1 adet)Palaska (1 adet)Çanta (1 adet)Spor şortu (1 adet)Banyo şortu (1 adet)Banyo havlusu (1 adet)Yüz havlusu (1 adet)Diş macunu (1 adet)Diş fırçası (1 adet)Şampuan (Aylık 200 ml.)Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)Permatik (Aylık 4 adet)Kulak tıkacı (1 adet)Nefte (1 adet)Künye levhası (2 adet)Künye zinciri (1 adet)BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİPeki kimler bedelli askerlik yapabilir?1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.SON BEDELLİ ASKERLİKEn son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.

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