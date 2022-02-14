Bekçi alımı 2022 başvuruları başladı mı?

Bekçi alımı için yapılacak olan resmi merci açıklamaları merakla takip edilmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek. Peki, 2022 bekçi başvuruları ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2022 yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

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Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.