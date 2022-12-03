Özgün Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? EGM PA 2023 bekçi alımı duyurusu
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Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? EGM PA 2023 bekçi alımı duyurusu

Bekçi alımı 2023 ne zaman sorusunun yanıtı Aralık ayı itibarıyla araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan bekçilik başvurularının yeni yılda hangi tarihte alınacağı merak ediliyor. Her yıl belli dönemlerde yapılan Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Polis Akademisi bünyesinde çalıştırılmaktadır. Peki Bekçi alımı 2023 yılında yapılacak mı, yeni alımlar ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BEKÇİ ALIMI 2023: Bekçilik başvurusu ne zaman yapılacak, kaç bekçi alınacak? EGM PA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği
Bekçi alımı 2023

Yıl sonuna girilmesiyle gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı başvurularına ilişkin açıklamaya çevrildi. Türkiye genelinde görevlendirilecek bekçiler için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak.

2023 yılı bekçi alımı hakkında açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2022?

En düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liradır.


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