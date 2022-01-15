Özgün Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?
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Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?

Bekçi alımları her dönem yoğun ilgi görüyor. 2022 Jandarma bekçilik başvuru tarihleri merak ediliyor. Bekçi olmak isteyen binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek duyuruyu bekliyor. Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?
bekçi

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığınca yayınlanacak bekçilik kılavuzu için detaylar merak ediliyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler ocak ayı ile birlikte arttı.

2022 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

2022 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda bekçilik alımına ilişkin duyurunun yayınlanması bekleniyor. Bekçi alımına ilişkin yeni bir açıklama olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BEKÇİ ALIMI ÖN BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek

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