Özgün Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman başlıyor?
ÖZGÜN HABERLER

Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman başlıyor?

Jandarma ve EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen adaylar bekçi alımlarına ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Bekçi alımı başvuru ilanı merakla bekleniyor. Peki, JGK bekçi alımı başvuru şartları neler, ilan yayınlandı mı? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman başlıyor?
bekçi alımları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde alımları yapılan bekçi alımları ile ilgili detaylar araştırılıyor. 2022 yılında bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi olmak için gereken şartlar neler?

BEKÇİ ALIMLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak için gelecek alım duyurusu bekleniyor. 2022 alımları için henüz Polis Akademisi'nden açıklama gelmedi.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.