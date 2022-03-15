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Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik başvurularının nasıl yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, bekçi alımı için gereken şartlar neler? Bekçilik başvuruları ne zaman yapılıyor? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçilik başvuruları nereden yapılacak?
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Bekçi alımı 2022 başvurularına ilişkin detaylar sorgulanmaya devam ediliyor. 4 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçilik başvurusu için kılavuz kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Bekçi alımı ne zaman yapılacak, hangi illerde geçerli olacak?

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.

Duyuru yapılması ile birlikte http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
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\"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\" Resmi Gazete'de yayımlandı.<br><br>Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.<br>
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Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.<br><br>Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;<br><br>a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,<br><br>b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,<br><br>c) En az 167 cm boyunda olmak,<br><br>d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
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e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,<br><br>f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,<br><br>g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
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h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,<br><br>i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,<br><br>j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,<br><br>k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,<br>
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l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,<br><br>m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,<br><br>n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,<br>
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o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,<br><br>p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,<br><br>r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,<br><br>s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,<br><br>t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.<br>
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Peki bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımına ilişkin detaylar haberimizde.


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