Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik başvurularının nasıl yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, bekçi alımı için gereken şartlar neler? Bekçilik başvuruları ne zaman yapılıyor? İşte ayrıntılar...
Bekçi alımı 2022 başvurularına ilişkin detaylar sorgulanmaya devam ediliyor. 4 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçilik başvurusu için kılavuz kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Bekçi alımı ne zaman yapılacak, hangi illerde geçerli olacak?
BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
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BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.
Duyuru yapılması ile birlikte http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır.