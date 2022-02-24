Belarus nerede: Belarus'ın haritadaki yeri, Belarus'un nüfusu kaç?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri hareketlilik sonrası gündeme gelen Belarus ülkesi vatandaşlar merak konusu oldu. Peki, Belarus nerede? Belarus nüfusu kaç? Belarus haritası ve konumu!

BELARUS NEREDE?

Belarus resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları; batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

Belarus, diğer BDT ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefiki konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur.

Beyaz Rusya (Belarus) Avrasya'nın merkezinde, Doğu Avrupa'da yer alır. Komşu ülkeleri kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Litvanya ve Letonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda ise Polonya'dır. Büyüklük bakımından Beyaz Rusya dünyanın 83. ülkesidir. Ülkenin yüzölçümü 207,600 km²'dir. Denize bağlantısı olamayan Beyaz Rusya'da geniş düzlükler ve bataklıklar bulunmaktadır.

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BELARUS'UN HARİTADAKİ YERİ

BELARUS'UN NÜFUSU KAÇ?

Belarus’un başkenti Minsk şehri. Belarus Minsk ülkenin merkezinde yer alır. Belarus nüfusu son verilere göre 9.724.700 kişi civarında.

BELARUS'UN DİLİ NEDİR?

Belarus dili resmi olarak Rusça ve Belarusça.

BELARUS'UN PARA BİRİMİ NEDİR?

Belarus para birimi olarak Belarus rublesi kullanır. Bu, Rus rublesinden farklı bir para birimi.

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