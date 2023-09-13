Belçika 5-0 Estonya Maç Özeti
Euro 2024 Elemeleri F Grubu 5. maçında Belçika evinde Estonya’yı konuk etti. Maç Belçika’nın 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Belçika - Estonya maç özeti haberimizde.
BELÇİKA - ESTONYA MAÇ ÖZETİ
BELÇİKA - ESTONYA MAÇ ÖZETİ
BELÇİKA - ESTONYA MAÇ SONUCU
BELÇİKA - ESTONYA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI
#Belçika
#Estonya
#Euro 2024
21 dakika önce