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Euro 2024 Elemeleri F Grubu: Belçika 5-0 Estonya

Belçika, Euro 2024 Elemeleri F Grubu 5. maçında evinde Estonya’yı konuk etti. Ev sahibi Belçika maçtan 5-0 galip ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturdu. Goller Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Romelu Lukaku (2) ve Charles De Ketelaere’den geldi. Belçika - Estonya maç özetini izlemek ve Euro 2024 Elemeleri F Grubu güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:02 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Belçika 5-0 Estonya Maç Özeti

Belçika 5-0 Estonya Maç Özeti

Euro 2024 Elemeleri F Grubu 5. maçında Belçika evinde Estonya’yı konuk etti. Maç Belçika’nın 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Belçika - Estonya maç özeti haberimizde.

BELÇİKA - ESTONYA MAÇ ÖZETİ

Belçika - Estonya maç özetini izlemek için

BELÇİKA - ESTONYA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI



#Belçika
#Estonya
#Euro 2024
21 dakika önce
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Euro 2024 Elemeleri F Grubu: Belçika 5-0 Estonya