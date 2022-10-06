Özgün Benfica - PSG (Paris Saint Germain) maç sonucu 1-1
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Benfica - PSG (Paris Saint Germain) maç sonucu: 1-1

Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Portekiz'in başkenti Lizbon'daki SL Benfica Stadyumu'nda (Işık Stadyumu)'nda karşı karşıya geldi. Benfica ile Paris Saint Germain (PSG) Devler Ligi H grubunda 3. Maç için yeşil sahada beraberlik yaşandı. Maçın ardından "Benfica - Paris Saint Germain maçın özet videosu, golleri atanlar ve maçtan dakikalar" merak kazandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda Benfica ile Paris Saint maçının ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Benfica PSG maçı ÖZETİ, kaç kaç bitti, golleri atan kimler? Benfica PSG ÖZET VE GOLLER VİDEO İZLE
Benfica- PSG özet

Şampiyonlar Ligi H grubunun iki favorisi karşı karşıya geldi. Benfica sahasında PSG'yi konuk etti. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda Benfica ile Paris Saint Germain 1-1 berabere kaldı. Messi'nin şık glüyle öne geçen PSG'ye karşı Benfica Danilo Pereira'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu.

BENFİCA- PSG MAÇININ SKORU

Benfica - Paris Saint Germain (PSG) karşılaşması 1-1 sona erdi.

BENFİCA- PSG MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada baskılı olan ve pozsiyonlar bulan taraf Benfica olmasına rağmen yıldızlar topluluğu PSG, 22. dakikada Mbappe Neymar Messi üçgeninde fileleri havalandırdı: 0-1

Gol sonrası iki takım da pozisyonlar üretmeye devam etti. Devrenin son dakikasında Danilo Pereira'nın kendi kalesine attığı gol maçın da skorunu belirledi: 1-1

Bu skorun ardından her iki takım da 7 puana yükseldi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında ise bu kez PSG Benfica'yı konuk edecek.

BENFİCA- PSG ÖZET İZLE

BENFİCA- PSG GOLLER

Messi 22'': PSG'den ne harika bir hamle ve oyunun akışına karşı liderliği alıyor. Messi, kaleye doğru açılı bir koşu yaparken sağ kanatta topa sahip. Ortadan Mbappe'ye geçiyor. Mbappe kaleye dönüyor, solunda Neymar'ı görüyor ve ona oynuyor. Neymar, ceza sahasının kenarına giden Messi'ye tek tuşla pas veriyor. Messi atıyor. Skor 1-0.

Danilo OG 41': Enzo Fernandes sol kanattan topu alıyor. Benfica forveti topu ıskalıyor ve Danilo'nun kafasına vuruyor ve Donnarumma'nın sadece durup izleyebildiği gibi filenin arkasına gidiyor.

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