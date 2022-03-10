Benzin fiyatları düşecek mi? Benzin ve Motorin'de indirim beklentisi

Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi oluştu. Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Haber7'de yer alan habere göre; Brent petroldeki her yükseliş ardı ardına benzin ve mazotun pompa fiyatlarına yansıtılırken şimdi 112 dolar seviyelerine kadar çekilen petrol fiyatları sonrası vatandaşlar tarafından büyük bir indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

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BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

Brent petroldeki yükselişle beraber gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde.

BENZİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi.

Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

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