Özgün Benzin fiyatları düşecek mi? Benzin ve Motorinde indirim beklentisi
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Benzin fiyatları düşecek mi? Benzin ve Motorin'de indirim beklentisi

Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzin-Motorin-Mazot-LPG) indirim mi yapıldı, yeni fiyatlar kaç TL? Benzine ne kadar indirim var? soruları gündemde merak edilen sorulardan biri oldu. Brent petrolün varil fiyatı petrol arzının artacağına dair haber akışı sonrasında yüzde 15 oranında düşüşle 130,31 dolardan 110,77 dolar seviyelerine kadar gerilemesi benzin fiyatlarında düşüş beklentisiini ortaya çıkardı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında indirim olacak mı? Benzine indirim yapıldı mı? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzinde indirim yapılacak mı? Akaryakıtta indirim ne zaman?
benzin

Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi oluştu. Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Haber7'de yer alan habere göre; Brent petroldeki her yükseliş ardı ardına benzin ve mazotun pompa fiyatlarına yansıtılırken şimdi 112 dolar seviyelerine kadar çekilen petrol fiyatları sonrası vatandaşlar tarafından büyük bir indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrol mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi.

Brent petroldeki yükselişle beraber gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde.

BENZİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi.

Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

​EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zamların nedenini açıkladı: Daha önce böylesi görülmedi
FOTOĞRAF 15
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Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor.
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Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son olarak benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.
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Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 19 TL’yi aşarken mazot ise 21 TL’nin üzerine çıktı.
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.
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​Yaşanan artış nedeniyle EPGİS'ten bir bilgilendirme açıklaması yapıldı.
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Yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirildi.
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Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini açıkladı.
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\"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı.
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​Duyurunun tamamı ise şöyle:<br><br><br>
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\"1-8 Mart Tarihleri arasında Akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız GenovaLavera’da;
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Motorin +398 USDTON<br>Benzin +256 USDTON
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Artış göstermiştir. Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi.
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​EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zamların nedenini açıkladı: Daha önce böylesi görülmedi
EPGİS son dakika duyurdu... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirdi. Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı Genova/Lavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı. Peki akaryakıt fiyatları neden artıyor? Benzin ve motorinin fiyatı düşer mi yükselir mi? Türkiye'de akaryakıt tavan fiyatı uygulaması nasıl belirleniyor? İşte detaylar...


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