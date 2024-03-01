Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta EPDK tarafından rafinerilere ‘ucuz petrol’ uyarısı gitti ve peş peşe indirim yapıldı. Araç sahipleri ‘akatyakıta indirim zam var mı?’ diye merak ederken bir indirim haberi de motorinden geldi. İşte 1 Mart 2024 Cuma güncel benzin-mazot fiyatları...