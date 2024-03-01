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Akaryakıt indirimi ile tabelalar değişti! 1 Mart Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il akaryakıt fiyatları...

13:14 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta EPDK tarafından rafinerilere ‘ucuz petrol’ uyarısı gitti ve peş peşe indirim yapıldı. Araç sahipleri ‘akatyakıta indirim zam var mı?’ diye merak ederken bir indirim haberi de motorinden geldi. İşte 1 Mart 2024 Cuma güncel benzin-mazot fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



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Akaryakıt indirimi ile tabelalar değişti! 1 Mart Cuma güncel benzin-mazot fiyatı)