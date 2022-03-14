Benzine kaç lira indirim yapılacak? Akaryakıt indirimi bu gece bekleniyor!

EPGİS tarafından yayınlanan açıklamaya göre, benzin ve motorine gelen zam iptal edildi. 9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?

Buna göre motorinde bu gece (15 Mart) yarısından geçerli olmak üzere 2.38 liralık indirim beklendiği kaydedildi.

Gerçekleştirilecek 2.38 liralık indirimin ise motorinin litre fiyatında ortalama yüzde 10 oranında bir indirim olduğu belirtildi.

15 MART GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 20.44 liradan, İzmir'de 20.46'dan İstanbul'da ise 20,35 lira civarından işlem görüyor.

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Motorin fiyatları ise, Ankara'da 22,90 liradan, İstanbul'da 22,82 liradan, İzmir'de ise 22,90'dan işlem görüyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI NE KADAR DEĞİŞECEK?

Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.82 liradan, İzmir'de ise 22.90 liradan satılıyor.

Gerçekleştirilmesi beklenen 2.38 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatının Ankara ve İzmir'de 20.52 liraya, İstanbul'da ise 20.44 liraya düşmesi öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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