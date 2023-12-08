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Benzine indirim ne kadar? Motorinden sonra şimdi de benzine indirim müjdesi geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim müjdesi geldi. Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti. Şimdi sıra benzin fiyatında. Benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları.

12:03 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 12:05 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Benzine indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzine indirim geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatlarında da bu gece itibarıyla indirim bekleniyor.

BENZİN İNDİRİMİ NE KADAR?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.

Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul'da benzin, motorin ne kadar?

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 35,41 TL

Ankara'da motorin benzin ne kadar?

Motorin fiyatı: 36,09 TL

Benzin fiyatı: 35,28 TL

İzmir'de motorin benzin fiyatı ne kadar?

Motorin fiyatı: 36,3 TL

Benzin fiyatı: 35,42 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.



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