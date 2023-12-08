Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatlarında da bu gece itibarıyla indirim bekleniyor.
BENZİN İNDİRİMİ NE KADAR?
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.
Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 35,41 TL
Motorin fiyatı: 36,09 TL
Benzin fiyatı: 35,28 TL
Motorin fiyatı: 36,3 TL
Benzin fiyatı: 35,42 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.