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Benzine ne kadar zam geldi? İstanbul, İzmir, Ankara'da benzin ne kadar oldu?

Benzine zam geldi. İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Ankara gibi illere göre benzin fiyatları değişiklik ögsteriyor. 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren benzine yapılacak zama ilişkin detaylar merak kazandu. Benzin ne kadar oldu? Benzine kaç kuruş zam geldi? İşte bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı akaryakıt fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzine ne kadar zam geldi? İstanbul, İzmir, Ankarada benzin ne kadar oldu?
benzin zammı

Yeni benzin fiyatları ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ benzin fiyatları merak ediliyor. Benzine kaç kuruş zam geldi? 1 litre benzin ne kadar? İşte güncen akaryakıt fiyatları...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 44 kuruş daha zam geldiğini resmen duyurdu.

Yarından geçerli olacak zamma ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: “26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

İLLERE GÖRE BENZİN FİYATLARI

Zammın ardından İstanbul'da 7,92'den satılan benzinin litresi 8,36 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,01'den 8,45'e yükselecek.

16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.

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