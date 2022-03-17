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Berat gecesi duası: Kandil akşamı yapılacak dualar

Arınma ve af talep etme gecesi olan Berat Kandili gecesini bol bol ibadet yaparak geçirmek isteyenler Berat Kandili duasını, berat gecesi okunacak duaları araştırıyor. Berat gecesi duası nasıl okunur? Berat gecesi okunacak dualar hangileri? İşte müslümanlar için fırsat gecelerinden biri olan Berat kandilinde okunacak dualar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat kandilinde hangi dualar okunmalı: Berat Gecesi Duası
berat gecesi duası

Mübarek Berat kandili için geri sayım başladı, berat kandili ibadetleri araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Şaban ayının 14. gecesi kutlanan mübarek Berat kandili bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor. Peki, Berat gecesi hangi dualar okunur?

BERAT KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!

Ey Celal ve ikram sahibi olan.

Ey lütfu ve ikramı bol olan.

Sen’den başka ilah yok.

Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.

Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

Berat kandili mesajları: resimli anlamlı dualı 2022 berat kandili mesajlar
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Berat kandili mesajları: resimli anlamlı dualı 2022 berat kandili mesajlar

BERAT GECESİ DUASI

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

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