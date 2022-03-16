Berat gecesi ile ilgili ayet ve hadisler

Önümüzdeki aylar içerisinde bu güzel ve özel günleri art arda yaşayacağız.

Hayatımızda sukunet ve dengeye vesile olacak mübarek Berat gecesi dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz-, Yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi de güçlendirmemiz için son derece değerli fırsatlar olarak görülüyor. Bu günün önemine dair ayet ve hadisler.

Berat Kandili Nedir?

Allah Teâlâ bu gece af kapılarını açar; bu gecede mü`minler affa uğrarlar ve günahlarından tevbe ettikleri taktirde temizlenirler. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp, ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Bu geceye has bir ibadet yoktur. Gecesini ibadet ve dua ile, gündüzünü oruçlu geçirmek efdaldir.

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BERAT GECESİNE ÖZEL AYET VE HADİSLER

Hz. Peygamber, “Allah Teâlâ Şaban'ın 15. gecesi

dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi

bağışlar” buyurmuştur. (İbn Mâce, İkame, 191).

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: Peygamberimiz bir gece kalktı, namaza durdu, secdeyi o kadar uzattı ki ruhunu

teslim ettiğini sandım, kendisini bu halde görünce kalktım, baş parmağını hareket ettirdim, parmağı hareket

edince döndüm, secdede şöyle dediğini işittim: “İlahi! Cezandan affına sığındım. Gazabından rızana

güvendim. Senden sana sığındım. Senin senan büyüktür. Fakat seni hakkıyla senin kendi nefsini sena

ettiğin gibi övmekten acizim.”

Aişe: Ya Rasülellah secdede bazı şeyler söylüyordun.

Ya Aişe! Bu gece, hangi gecedir bilir misin? Buyurdu. Ben de:

- Allah Rasülü bilir, dedim.

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.): “Bu gece, Şaban ayının yarısı (Berat) gecesidir. Allah Teâlâ bu

gecede kullarının durumuna bakar ve bağışlanmak isteyenleri bağışlar, rahmet isteyenlere rahmetini

ihsan eder, ancak kinci olanları geri bırakır” buyurdu. (et Terğib vet Terhib c. 2, s. 119)

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır : “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul

edilir: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler),

recebin ilk (cuma) gecesi (Regaib kandili), şabanın ortasında bulunan gece (Berat kandili)”. (Beyhakî,

Şuabü'l-İmân,3711)

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz

ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der: Benden Yok mu af

dileyen, onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir derde mübtela olan ona

afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder.” (İbn

Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38).

Hz. Aişe(r.a)’dan Rasülüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Allâh Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya semasında

tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” (İbn Mâce,

İkame, 191).

Bu gece hakkında Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;

“Allah Teâlâ, Şabanin 15. gecesi, -rahmetiyle- dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.’"6’ “Şaban ayının ortasında (Berat gecesinde) gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz, Allah o gece , güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yok mu benden af isteyen, onu affedeyim; yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim; yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim-, yok mu şöyle, yok mu böyle!, der’"7’

Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan , Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesininl81, Hicret’in ikinci yılında Berat Gecesi’nde vuku bulduğunu kabul etmeleri de bu geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

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Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek, onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan İslam alimleri, bu geceyi ibadetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylemişlerdir.

ÖZGÜN Efendimizin aylardan 'benim ayım' dediği: Şaban ayı