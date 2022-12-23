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Berberler pazar günü açık mı?

Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar almıştı. 1 Ekim 2022'de uygulanması planlanan karar 1 Ocak 2023'e ertelenmişti. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirtti. Peki yapılan açıklamaya göre berberler pazar günü açık olacak mı? İşte sorunun cevabı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berberler pazar günü açık mı?
Berberler pazar günü açık mı?

Bayram Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

BERBERLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirterek "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." ifadesini kullandı.

Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.

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