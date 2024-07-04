ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 257 kilometreye ulaştığı bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.