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Beryl kasırgası can almaya devam ediyor: Şiddetini daha da artırdı! 200 binden fazla kişi etkilenecek

Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e çıkarken, kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor.

10:31 - 4/07/2024 الخميس
Yeni Şafak
Beryl Kasırgası
Beryl Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 257 kilometreye ulaştığı bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. "Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti. Beryl Kasırgası nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



#Beryl Kasırgası
#Beryl Kasırgası şiddeti
#kasırga
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