BES'te devlet katkısı kaç oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı değişti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2021 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantıda, ekonomide alınan kararların değerlendirildiği bildirildi. Erdoğan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde devlet katkısı ile ilgili yapılan son değişikliği duyurdu. BES devlet katkısı oranı ne oldu? BES devlet katkısı arttı mı? İşte ayrıntılar...

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