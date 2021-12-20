BES'te devlet katkısı kaç oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı değişti mi?

Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2 saat 45 dakika süren toplantıda, ekonomide alınan kararların piyasaya etkileri değerlendirildiği bildirildi.
Devlet tarafından, bireysel emeklilik sistemine (BES) düzenli veya toplu olarak yatırılan paylara bireysel emeklilik hesaba ödenen devlet katkısı yüzde 25'ti. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan BES'te devlet katkısının değiştiğini duyurdu.
BES'TE DEVLET KATKISI KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yüzde 5 artırılarak yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı.
BES NEDİR?
Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca “BES”), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.