Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel kurallar belli oldu. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doğal afet durumunda süre şartı var mı?

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı ise aranmayacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanma şartı nedir?

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek. Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

BES, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kısaltmasıdır. Türkiye'de 2001 yılında yürürlüğe giren BES, bireylerin çalışma yaşamları boyunca düzenli olarak birikim yaparak, emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

BES katılım şartı nedir?

BES, Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olarak hizmet vermektedir. Sosyal Güvenlik Sistemi'nden alınan emekli maaşı, genellikle emeklilik dönemindeki yaşam standartlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. BES, bu açığı kapatarak emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır.

BES'e herkes katılabilir. 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan herkes, BES'e katılabilir. BES'e katılmak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

BES'e katılmak için, bir emeklilik şirketi ile sözleşme imzalamak gerekmektedir. Emeklilik şirketleri, BES'e katılanlara çeşitli fon seçenekleri sunmaktadır. Bu fonlar, farklı risk ve getiri potansiyellerine sahiptir. BES'e katılanlar, risk tercihlerine göre kendilerine uygun olan fonları seçebilirler.

BES faydası nedir?

BES'in faydaları şunlardır:

Emeklilikte daha rahat bir yaşam sürme imkanı sağlar.

Sosyal Güvenlik Sistemi'nden alınan emekli maaşını tamamlar.

Devlet katkısı sayesinde birikim tutarını artırır.

Vergi avantajı sağlar.



