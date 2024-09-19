BES teminatlı kredi rakamları nereden öğrenilecek?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) teminatı ile kredi kullanmak günümüzde merak edilen konulardan biridir. Bireysel Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik için birikim yapmanın yanı sıra, bazı durumlarda kredi çekmek için de kullanılabilir. BES'te biriken fonlar, teminat olarak kullanılarak çeşitli kredi türlerinden yararlanabilirsiniz. Peki BES teminatı ile hangi tür kredi kullanılabilir?