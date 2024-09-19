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BES teminatlı kredi rakamları nereden öğrenilecek?

BES teminatlı kredi rakamları nereden öğrenilecek?

11:5719/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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BES teminatlı kredi rakamları EGM'den öğrenilebilecek
BES teminatlı kredi rakamları EGM'den öğrenilebilecek

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), haziran boyunca her yerden ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının teminat gösterilerek kredi tahsisini sağlayan yeni kullanıma ilişkin güncel verileri internet sitesinden durmaya başladı. Bu uygulama sayesinde BES birikim sahipleri, fonlarını teminat gösteren bankalardan kredi kullanabiliyorlar. Peki BES teminatı ile hangi, ne kredisi çekilir? İşte detaylar.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM), BES fonlarını krediye çevirme uygulaması, bireysel emeklilik sistemine katılanlar için önemli bir gelişme. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılar, acil nakit ihtiyacı durumunda, BES sözleşmelerini sonlandırmadan ve kazanılmış haklarını kaybetmeden, hesaplarındaki birikimlerini (devlet katkısı hariç) alacağın devri yoluyla bankalara devrederek kredi çekebiliyor.

BES teminatlı kredi rakamları nereden paylaşılıyor?

EGM, haziran ayında hayata geçen uygulamaya ilişkin rakamları internet sitesinde yer alan "istatistikler" bölümünde yayınlamaya başladı. Paylaşılan başlıklarda, BES teminatlı kredilerin kümülatif tutarı, alacağın devri yoluyla aktarılan fonların toplam tutarının kurumlara göre dağılımı, uygulamadan kapanma nedeniyle çıkan fon tutarı gibi konuların yanı sıra emeklilik şirketlerinin kredi taleplerini onaylamama nedenleri de yer alıyor. EGM, yayınlanan verileri belirli periyotlarla güncelleyecek.



#BES
#bireysel emeklilik sistemi
#Emeklilik Gözetim Merkezi

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