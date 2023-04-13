Beşiktaş - Atletico Madrid maçı
120. yaşlarını kutlayan iki dev depremzedeler için sahaya çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park’ta Diego Simeone'li İspanyol devi Atletico Madrid’i ağırladı. Tüm geliri depremden etkilenen 11 şehirdeki vatandaşlarımıza aktarılacak olan anlamlı maçı Siyah-Beyazlılar kazandı. Yıldızların kapışmasında Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou kaydetti.
Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88'de Kevin N'Koudou attı. 30. dakikada da Atletico Madrid'li Axel Witsel'in kafa vuruşu direkten döndü. 65. dakikada da İspanyol ekibinin efsane hocası Diego Simeone kalecisi Grbic dışındaki 10 oyuncuyu değiştirdi. Bu dakikada Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Yannick Carrasco ve Koke gibi yıldızlar oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy ve Berkay Vardar gibi gençler 72 dakika sahada kaldı.
Siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı Gedson Fernandes'in 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Beşiktaş'ta Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Kevin N'Koudou, Aytuğ Kömeç ve kaleci Emre Bilgin oyuna dahil oldu.
Arjantinli teknik direktör Diego Simeone ise 65. dakikada kaleci Grbic dışında tüm oyuncuları değiştirdi.
Mücadelenin 88. dakikasında N'Koudou sahneye çıktı ve siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti. Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın bilet satışından elde edecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullar için kullanılacak. İki takım oyuncularının özel maçta giydiği formalar, "kartalyuvasi.com.tr" internet sitesi üzerinden açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin futbolsever takip etti. Beşiktaş taraftarı, maçın ardından Atletico Madrid takımı lehine tezahüratta bulundu.