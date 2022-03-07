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Beşiktaş - Başakşehir maçı (CANLI)

Beşiktaş Başakşehir CANLI İZLE | Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir kritik karşılaşması başladı. Süper Lig'de son 8 maçta yenilmeyen Beşiktaş, son 5 haftada 4 maç kazanıp puan tablosunda yukarı tırmanan Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek yeni seri başlatmayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç? CANLI SKOR
beşiktaş başakşehir

Maçın 10. dakikasında Başakşehir etkili atak yaratmaya çalıştı. Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Trezeguet, Atiba'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, "Devam" dedi.

Beşiktaş üst üste 3 kez gole çok yaklaştı. Kenan Karaman girdiği 2 pozisyondan, Can Bozdoğan da kaleciyle karşı karşıya kaldığı net bir fırsattan yararlanamadı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçta ilk devre oynanıyor

Beşiktaş 1-1 Başakşehir

Gol: 35' Trezeguet, 41' Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor.

Beşiktaş'tan üste üste ataklar

Maçın 18. dakikasında Beşiktaş, Kenan Karaman ile gole çok yaklaştı. Başakşehir çıkarken büyük bir hata yaptı. Topu kapan Ghezzal muhteşem bir pasla Güven'i gördü. Güven'in ortasında Kenan'ın vuruşu auta çıktı.

Bu ataktan hemen sonra bir kez daha Kenan Karaman uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı. Teixeira'nın ara pasında ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın vuruşu bir kez daha auta çıktı.

Beşiktaş üst üste bulduğu tehlikeli ataklardan golü çıkartamadı. 20. dakikada bu kez de Can Bozdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldığı net bir fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ın yakaladığı üçüncü pozisyonda Güven, ara pasında Can Bozdoğan'ı gördü. Genç futbolcunun karşı karşıya kaldığı anda vuruşu direğin yanından auta çıktı.
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Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
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