Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş 15. haftaya 3 puanla başlamak istiyor. 22 puanla 8. sırada yer alan siyah beyazlılar bu hafta deplasmanda olacak.
BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.
Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.
BEŞİKTAŞ’TA SAKAT OYUNCULAR KİMLER?
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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