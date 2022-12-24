Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı başladı. 2022 Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig dün akşam Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçlarıyla start verdi. Bu hafta Beşiktaş’ın kimle ve ne zaman oynayacağı merak konusu oldu. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Bu hafta kimle oynuyor? Maçın hakemi kim? Sakat oyuncular kimler? İşte detaylar.

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