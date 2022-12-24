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Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı başladı. 2022 Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig dün akşam Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçlarıyla start verdi. Bu hafta Beşiktaş’ın kimle ve ne zaman oynayacağı merak konusu oldu. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Bu hafta kimle oynuyor? Maçın hakemi kim? Sakat oyuncular kimler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş bu hafta kimle oynuyor?
Beşiktaş

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş 15. haftaya 3 puanla başlamak istiyor. 22 puanla 8. sırada yer alan siyah beyazlılar bu hafta deplasmanda olacak.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ’TA SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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