Beşiktaş-Galatasaray derbi bilet fiyatları ne kadar? BJK- GS maçı biletleri nereden alınır?

Süper Lig’de haftanın karşılaşması Beşiktaş Galatasaray derbisi olacak. Müsabaka öncesi Avrupa arenasında zorlu maçlara çıkan takımlar haftanın kapanış karşılaşmasında karşı karşıya gelecekler. Peki, Beşiktaş Galatasaray bilet fiyatları belli oldu mu?
BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 22 Ekim Cuma günü satışa çıkacak. Biletlerin ilk olarak, Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkacağı, daha sonra ise genel satışa sunulacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Galatsaray bilet fiyatları bugün açıklandı.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI
Genel satışta 1 kişinin en fazla 2 bilet alacağın kaydedilirken bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre bilet fiyatları şöyle;
Kategori 1: 490 TL
Kategori 2: 450 TL
Kategori 3: 390 TL
Kategori 4: 375 TL
Kategori 5: 325 TL
Kategori 6: 295 TL
Kategori 7: 200 TL
Kategori 8: 175 TL
VIP 100: 1250 TL
VIP 101-126: 1100 TL
1903 A-E Blok: 1400 TL
1903 B-D Blok: 1500 TL
1903 C Blok: 1600 TLBİLET SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, yarın saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ NEREDEN SATILACAK?
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı Bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.