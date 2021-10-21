Beşiktaş-Galatasaray derbi bilet fiyatları ne kadar? BJK- GS maçı biletleri nereden alınır?

Süper Lig’de haftanın karşılaşması Beşiktaş Galatasaray derbisi olacak. Müsabaka öncesi Avrupa arenasında zorlu maçlara çıkan takımlar haftanın kapanış karşılaşmasında karşı karşıya gelecekler. Peki, Beşiktaş Galatasaray bilet fiyatları belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 22 Ekim Cuma günü satışa çıkacak. Biletlerin ilk olarak, Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkacağı, daha sonra ise genel satışa sunulacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Galatsaray bilet fiyatları bugün açıklandı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Genel satışta 1 kişinin en fazla 2 bilet alacağın kaydedilirken bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre bilet fiyatları şöyle;

Kategori 1: 490 TL

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Kategori 2: 450 TL

Kategori 3: 390 TL

Kategori 4: 375 TL

Kategori 5: 325 TL

Kategori 6: 295 TL

Kategori 7: 200 TL

Kategori 8: 175 TL

VIP 100: 1250 TL

VIP 101-126: 1100 TL

1903 A-E Blok: 1400 TL

1903 B-D Blok: 1500 TL

1903 C Blok: 1600 TL

BİLET SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, yarın saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ NEREDEN SATILACAK?

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı Bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.