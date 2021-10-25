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BJK- GS CANLI skor: Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI anlatım

Beşiktaş Galatasaray derbisi için heyecan başladı. Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray mücadelesi yaşanıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi CANLI skor ve anlatımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Galatasaray maçı hakemleri kimler? Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç? Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI skor, goller gibi detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BJK- GS CANLI skor: Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI anlatım
BEŞİKTAŞ GALATASARAY

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçı dev bir mücadeleye sahne olacak. Derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta mücadele edecek. Derbinin ilk 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

Beşiktaş Galatasaray maçı bugün saat 20:00'de başladı. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY: 0-0

9'

Frikik! Hakem Firat Aydinus Ev sahibi takım atağında serbest vuruşa karar veriyor. Beşiktas tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

8'

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

8'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Victor Nelsson tekrar sahada.

8'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

7'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Beşiktas.

7'

Umut Meras kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Galatasaray savunmasınca engelleniyor.

6'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Victor Nelsson.

5'

Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

5'

Ev sahibi takım Galatasaray ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Beşiktas.

2'

Taç Galatasaray takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

2'

Vodafone Park stadında, Beşiktas takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

1'

Taç. Kullanacak takım Beşiktas. Galatasaray yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

1'

Karşılaşma hakemin başlama düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

YEDEKLER: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Can, Welinton, Kenan, Serdar, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

YEDEKLER: Fatih, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Halil, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus olacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI KİM KAZANIR?

Fotomaç Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi ve derbi tahmininde bulundu. Tüzümen derbi sonucuna ilişkin, "Derbi beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. Galatasaray, Avrupa'daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki oyun modelini sahaya yansıtırsa Beşiktaş'a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir." yorumunda bulundu.

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