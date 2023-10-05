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Beşiktaş - Lugano Canlı Skor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında bu akşam evinde İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk ediyor. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Lugano canlı skor ekranı ve canlı sonuç için haberimize bakabilirsiniz.

17:34 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Lugano Canlı Skor - Canlı Sonuç Ekranı

Beşiktaş - Lugano Canlı Skor - Canlı Sonuç Ekranı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Lugano ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.45’te oynanacak karşılaşmayı İsrailli hakem David Fuxman yönetecek. Beşiktaş - Lugano canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.

BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR - CANLI SONUÇ

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI




#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
1 saat önce
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