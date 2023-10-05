Beşiktaş - Lugano Canlı Skor - Canlı Sonuç Ekranı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Lugano ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.45’te oynanacak karşılaşmayı İsrailli hakem David Fuxman yönetecek. Beşiktaş - Lugano canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.
BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
BEŞİKTAŞ - LUGANO CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI
#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
1 saat önce