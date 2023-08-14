Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli kulüpte, yeni teknik direktörü ve 9 transferiyle sezona başladı. Peki Fenerbahçe kimi aldı? Hangi futbolcuyu transfer etti? İşte gidenler, gelenler ve kalanlar ile Fenerbahçe transfer haberleri.