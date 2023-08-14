|
Özgün

Beşiktaş kadrosu göz dolduruyor: BJK yeni transferi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açıyor. Yeni sezona önemli isimleri transfer eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak. Peki Beşiktaş kimi transfer etti? Beşiktaş kadrosunda kimler var? İşte BJK güncel kadrosu.

10:45 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni transfer listesi! Güncel kadro

Beşiktaş'ın yeni transfer listesi! Güncel kadro

Beşiktaş
, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak. Yeni sezona yeni transferlerle giren siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Kayserispor'a üstünlük kuran Beşiktaş, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıklarını noktalayan Beşiktaş, önemli isimleri transfer etti.

Beşiktaş kimi transfer etti?

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic.

Beşiktaş kadrosunda kimler var?

  1. Ersin Destanoğlu
  2. Javi Montero
  3. Onur Bulut
  4. Tayyip Talha Sanuç
  5. Omar Colley
  6. Ante Rebić
  7. Salih Uçan
  8. Cenk Tosun (Kaptan)
  9. Vincent Aboubakar
  10. Ajdin Hasić
  11. Daniel Amartey
  12. Emrecan Uzunhan
  13. Atakan Kesgin
  14. Raşid Gezzal
  15. Amir Hadžiahmetović
  16. Necip Uysal
  17. Demir Ege Tıknaz
  18. Kartal Kayra Yılmaz
  19. Valentin Rosier
  20. Arthur Masuaku
  21. Emirhan Delibaş
  22. Mert Günok
  23. Kerem Kalafat
  24. Jackson Muleka
  25. Oğuzhan Akgün
  26. Jean Onana
  27. Umut Meraş
  28. Gedson Fernandes
  29. Semih Kılıçsoy
  30. Utku Yuvakuran
  31. Emrecan Bulut

Kiralık gidenler kimler?

Ahmet Gülay (Aliağa, 30 Haziran 2024'e kadar)

Bilal Ceylan (Karşıyaka, 30 Haziran 2024'e kadar)

Emre Bilgin (Fatih Karagümrük, 30 Haziran 2024'e kadar)

#Beşiktaş
#Beşiktaş kadrosu
#Beşiktaş transfer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde simit tarifi- Kıyı kıyır susamlı simit yapılışı