Beşiktaş'ın yeni transfer listesi! Güncel kadro
Geçen sezon Kayserispor'a üstünlük kuran Beşiktaş, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıklarını noktalayan Beşiktaş, önemli isimleri transfer etti.
Beşiktaş kimi transfer etti?
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic.
Beşiktaş kadrosunda kimler var?
- Ersin Destanoğlu
- Javi Montero
- Onur Bulut
- Tayyip Talha Sanuç
- Omar Colley
- Ante Rebić
- Salih Uçan
- Cenk Tosun (Kaptan)
- Vincent Aboubakar
- Ajdin Hasić
- Daniel Amartey
- Emrecan Uzunhan
- Atakan Kesgin
- Raşid Gezzal
- Amir Hadžiahmetović
- Necip Uysal
- Demir Ege Tıknaz
- Kartal Kayra Yılmaz
- Valentin Rosier
- Arthur Masuaku
- Emirhan Delibaş
- Mert Günok
- Kerem Kalafat
- Jackson Muleka
- Oğuzhan Akgün
- Jean Onana
- Umut Meraş
- Gedson Fernandes
- Semih Kılıçsoy
- Utku Yuvakuran
- Emrecan Bulut
Kiralık gidenler kimler?
Ahmet Gülay (Aliağa, 30 Haziran 2024'e kadar)
Bilal Ceylan (Karşıyaka, 30 Haziran 2024'e kadar)
Emre Bilgin (Fatih Karagümrük, 30 Haziran 2024'e kadar)