Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alan oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.

Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmaların ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Malmö karşılaşmasının hazırlıklarını 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Beşiktaş Malmö maçı ne zaman?

Beşiktaş Malmö maçı 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanayspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Aldıkları 1 puan için mutlu olmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık. Ama sonuçlandıramadık. Maalesef kaleciyi geçemedik. Takım çok iyi mücadele etti, oyuncularımın performansından memnunum. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Biraz daha geliştirmeliyiz. Oyunsal anlamda kendimizi daha da geliştirmeliyiz. Önümüzde zorlu maçlar var. Bugün oyun ve mücadeleden çok memnunum" dedi.



