Beşiktaş- Sporting Lizbon CANLI izle! Beşiktaş- Sporting Lizbon maçı CANLI skor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 3. hafta müsabakasında Sporting'i konuk ediyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, kazanarak ilk iki hedefini sürdürmek istiyor. Maçın başlamasının ardından Beşiktaş Sporting Lizbonmaçı hangi kanalda, nasıl izlenir? sorusu merak kazandı.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat 19:45'te başladı. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI ANLATIM

Devler Ligi C grubu Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı maçtan dakikalar, canlı skor takibi:

BEŞİKTAŞ- SPORTİNG LİZBON: 0-0

8'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

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8'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Beşiktas takımında Miralem Pjanic.

7'

Beşiktas Sporting yarı sahasında faul kazanıyor.

6'

Beşiktas kendi yarı sahasında taç kullanacak.

5'

Beşiktas rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

5'

Aut atışını kullanacak takımSporting.

5'

Beşiktas takımında Rachid Ghezzal çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

4'

Vodafone Park Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sporting.

4'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Beşiktas takımında şutu çeken oyuncu Rachid Ghezzal.

4'

Vodafone Park stadında, Beşiktas takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

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4'

Maçta heyecanlı anlar. Welinton şutunu çekiyor ancak top Sporting savunmasından dönüyor.

3'

Vincic,Slavko taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Beşiktas.

Ruben Amorim sahaya süreceği kadroyu açıkladı.

1'

Hakem Vincic,Slavko son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

SPOR Beşiktaş-Sporting

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

SPORTING LIZBON: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves

Yedekler

Beşiktaş: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Necip, Kenan, Serdar, Umut

Sporting: Paulo, Virginia, Cabral, Nuno Santos, Luis Neto, Ugarte, Vinagre, Tomas, Esgaio, Bragança

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU