Beşiktaş'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti? Şampiyon olma ihtimali var mı?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. Lider Galatasaray’ın 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş’a konuk olduğu derbiden 3-1 mağlup ayrılmasının ardından Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3’e düştü. Süper Lig’de 70 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar kalan 6 haftada bir maç hükmen galip sayılacak ve 37. haftada Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki Galatasaray'ın kalan maçları neler? Galatasaray’ın kaç puanı garanti? İşte soruların yanıtları.