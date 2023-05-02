|
Özgün

Beşiktaş'ın kalan maçları 2023: Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali var mı?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. Beşiktaş lider Galatasaray’ı 3-1 mağlup etmesinin ardından ligde puanını 65’e çıkararak şampiyonluk yarışında bende varım dedi. Şenol Güneş yönetiminde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah-beyazlılar kalan 6 haftada 1 maç BAY geçerken 1 maçta hükmen galip sayılacak. Peki Beşiktaş’ın kalan maçları neler, kaç puanı garanti? Beşiktaş’ın şampiyon olma ihtimali var mı? İşte soruların yanıtları.

17:51 . 2/05/2023 вторник
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti? Şampiyon olma ihtimali var mı?

Beşiktaş'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti? Şampiyon olma ihtimali var mı?

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında aldığı kritik galibiyetle şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, kalan haftalarda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI NELER, KAÇ PUANI GARANTİ?

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:

33. hafta Antalyaspor (D)

34. hafta Gaziantep FK (HÜKMEN)

35. hafta Adana Demirspor (D)

36. hafta BAY

37. hafta Kasımpaşa (D)

38. hafta Konyaspor

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan Beşiktaş 36. haftayı BAY geçecek. Beşiktaş’ın şampiyon olabilmesi için her iki takımında kalan 6 haftada 3 maçını kaybetmesi gerekiyor. Beşiktaş’ın da kalan 5 maçını kayıpsız geçirmesi gerekiyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Spor Toto Süper Lig
#puan durumu
1 час назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.