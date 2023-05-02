Beşiktaş'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti? Şampiyon olma ihtimali var mı?
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında aldığı kritik galibiyetle şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, kalan haftalarda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI NELER, KAÇ PUANI GARANTİ?
Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:
33. hafta Antalyaspor (D)
34. hafta Gaziantep FK (HÜKMEN)
35. hafta Adana Demirspor (D)
36. hafta BAY
37. hafta Kasımpaşa (D)
38. hafta Konyaspor
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ VAR MI?
Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan Beşiktaş 36. haftayı BAY geçecek. Beşiktaş’ın şampiyon olabilmesi için her iki takımında kalan 6 haftada 3 maçını kaybetmesi gerekiyor. Beşiktaş’ın da kalan 5 maçını kayıpsız geçirmesi gerekiyor.