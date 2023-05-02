Galatasaray'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti ve fark kaç puan?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. 30 Nisan Cuma günü oynanan derbide Beşiktaş’ın lider Galatasaray’ı 3-1 mağlup etmesi şampiyonluk yarışında bütün hesapları karıştırdı. Kalan 6 haftada futbolseverler Fenerbahçe’nin kaç maçta hükmen galip sayılacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe’nin kalan maçları neler, kaç puanı garanti? İşte sorunun cevabı ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.