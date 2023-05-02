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Galatasaray'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti ve fark kaç puan?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. Lider Galatasaray’ın 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş’a konuk olduğu derbiden 3-1 mağlup ayrılmasının ardından Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3’e düştü. Süper Lig’de 70 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar kalan 6 haftada bir maç hükmen galip sayılacak ve 37. haftada Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki Galatasaray'ın kalan maçları neler? Galatasaray’ın kaç puanı garanti? İşte soruların yanıtları.

17:32 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti ve fark kaç puan?

Galatasaray'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti ve fark kaç puan?

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. Lider Galatasaray Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Peki Galatasaray’ın kalan maçları neler? İşte soruların yanıtları.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI NELER? GALATASARAY’IN KAÇ PUANI GARANTİ?

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Galatasaray’ın kalan maçları şu şekilde:

33. hafta Başakşehir

34. hafta İstanbulspor (D)

35. hafta Sivasspor

36. hafta Ankaragücü (D)

37. hafta Fenerbahçe

38. hafta Hatayspor (D) (HÜKMEN)

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU






#Galatasaray
#Spor Toto Süper Lig
#Okan Buruk
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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