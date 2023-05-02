Galatasaray'ın kalan maçları 2023: Kaç puan garanti ve fark kaç puan?
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. Lider Galatasaray Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Peki Galatasaray’ın kalan maçları neler? İşte soruların yanıtları.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI NELER? GALATASARAY’IN KAÇ PUANI GARANTİ?
Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Galatasaray’ın kalan maçları şu şekilde:
33. hafta Başakşehir
34. hafta İstanbulspor (D)
35. hafta Sivasspor
36. hafta Ankaragücü (D)
37. hafta Fenerbahçe
38. hafta Hatayspor (D) (HÜKMEN)