Fenerbahçe'nin kalan maçları 2023 Kaç puanı garanti?
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe'nin kalan maçları ve kaç puanının garanti olduğu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe’nin kalan maçları.
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI NELER, KAÇ PUANI GARANTİ?
Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
33. hafta Giresunspor (D)
34. hafta Trabzonspor
35. hafta Hatayspor (D)
36. hafta Antalyaspor
37. hafta Galatasaray (D)
38. hafta Gaziantep FK