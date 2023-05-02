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Fenerbahçe'nin kalan maçları 2023: Kaç puanı garanti?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor. 30 Nisan Cuma günü oynanan derbide Beşiktaş’ın lider Galatasaray’ı 3-1 mağlup etmesi şampiyonluk yarışında bütün hesapları karıştırdı. Kalan 6 haftada futbolseverler Fenerbahçe’nin kaç maçta hükmen galip sayılacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe’nin kalan maçları neler, kaç puanı garanti? İşte sorunun cevabı ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

16:51 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin kalan maçları 2023 Kaç puanı garanti?

Fenerbahçe'nin kalan maçları 2023 Kaç puanı garanti?

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe'nin kalan maçları ve kaç puanının garanti olduğu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe’nin kalan maçları.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI NELER, KAÇ PUANI GARANTİ?

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

33. hafta Giresunspor (D)

34. hafta Trabzonspor

35. hafta Hatayspor (D)

36. hafta Antalyaspor

37. hafta Galatasaray (D)

38. hafta Gaziantep FK

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Fenerbahçe
#Spor Toto Süper Lig
#Jorge Jesus
#Beşiktaş
#Galatasaray
#2022-2023 sezonu
31 dakika önce
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