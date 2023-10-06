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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dün akşam alınan Lugano yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Güneş’in istifasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak ediliyor. Şenol Güneş istifası ile birlikte Ahmet Nur Çebi ve yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı. Peki, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.

15:25 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?

‘Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?’ sorusu siyah-beyazlı taraftarın gündeminde yer alıyor. Şenol Güneş'in flaş ayrılığının ardından takımı kimin çalıştıracağı merak konusu olmuştu. İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlıları Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz çalıştırdı. Peki, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı takımı geçici olarak Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz çalıştıracak.

Şenol Güneş'in flaş ayrılığının ardından takımı kimin çalıştıracağı merak konusu olmuştu. İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlıları Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz çalıştırdı.

Yeni yönetimin belirlenene kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın ligin 9. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbiye de genç teknik adam yönetiminde çıkması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI

Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon yaparak günü tamamladılar.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA İLK ADAY BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı kulüpte aralık ayının başında yapılması düşünülen başkanlık seçimi için Hasan Arat'tan adaylık mesajı geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" denildi.

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından Hasan Arat, başkanlık için adaylık mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arat, "Büyük Beşiktaş camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş'ta başkan yardımcılığı yapmıştı.




#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Şenol Güneş
#Burak Yılmaz
17 dakika önce
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?