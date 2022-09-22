Beslenme çantası nasıl hazırlanır? 1 haftalık 5 çeşit örnek mönü ile beslenme hazırlama...

Çocuklarımızın beslenme çantasında neler olmalı? Beslenme çantasına konulacak sağlıklı alternatifler, örnek beslenme çantası menüsü önerileri nelerdir? Bu yazımızda annelerin imdadına koşuyoruz ve taşıması, yemesi kolay, sağlıklı ve çocukların sevebileceği yiyecekleri sıraladık.

BESLENME ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

ilkokul çağı çocukları, beslenme yetersizliğinden en çok etkilenen yaş grubudur. Çocukluk çağında edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları ileriki yaşlarda kalp damar hastalıklarına, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara zemin oluşturmaktadır. Yani bu yaş grubundaki çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırırsak hem obezite riskini önleriz hem de büyüme ve gelişmesine olumlu katkıda bulunuruz.

Okul çağında beslenme, yaş, cinsiyet, fiziksel aktiviteye göre değişkenlik göstermektedir. Büyüme ve gelişme için her çocukta enerji, protein, yağ, karbonhidrat düzeyleri belirlenmeli ihtiyacı olan vitamin ve minerallerle birlikte çocuğun beslenme çantası düzenlenmelidir.

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BESLENME ÇANTASINA NE KOYULUR?

Her besin grubundan yiyecek bulundurmaya özen gösterelim. Beslenme çantasında değişiklik yapmak çocukların da hoşuna gidecektir. Kış mevsiminde çocukların bağışıklık sisteminin düzenlenmesi için C vitamini şarttır. Özellikle mevsimine göre meyve sebze koymayı ihmal etmeyin! Çocukların enerji ihtiyacını karşılamak için kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Ev yapımı hamburger çocuklar için cezbedicidir. Hamburgerin ekmeğini tam buğday alarak içerisine köftesini evde hazırlayıp bol yeşilliklerle (marul gibi) doldurarak sağlıklı hamburger menüleri hazırlayabilirsiniz. İçecek olarak çocuklara hazır limonata, meyve suyu değil de kendiniz evde sıkılmış taze meyve suları hazırlayarak yanlarında götürmelerini sağlayabilirsiniz. Evde hazırladığınız meyveli kekler de beslenme çantası için alternatif yiyeceklerdir. Bu sayede çocuğa meyve alışkanlığı da kazandırabilirsiniz. Ancak birçok ebeveyn kek koyalım dediğimizde marketlerdeki hazır keklerden çocukların yanında göndermektedir. Katkı maddesi içeren bu kekleri çok sağlıklı bulmamaktayız.

ORGANİK YİYECEKLER İLE BESLENME ÇANTASI HAZIRLAMA

Çocukların beslenmesinde organik ürünlerin kullanılması sağlıkları açısından gerekli. Hal böyle olunca beslenme çantası menülerinde de organik ürünlere genişçe yer verilir. Bu sayede ailelerin içi rahat ederken çocuklar da yiyeceklerin doğal ve lezzetli tatları ile küçük yaşlardan itibaren tanışma fırsatı bulur.

Organik ürünler ile hazırlanacak beslenme çantası menüleri arasında leziz kahvaltılık seçeneklerinden oluşan bir birleşim yer alabilir. Haşlanmış yumurta, zeytin ve beyaz peynir ile yapılabilecek bir menü çocuğun her açıdan gelişimini destekleyecek besin maddelerini içerir. Ayrıca bu faydalı yiyecekler, onun gün içinde gereksinim duyacağı tüm enerjiyi de sağlar. Tamamı organik tercih edildiğinde protein ve kalsiyum gibi vücut için gerekli besinleri bir araya getiren bu minik sofrayı taze sıkılmış meyve suları ya da organik günlük süt ile tamamlamak da son derece etkili bir alternatif. Ayrıca mevsim meyveleri de en iyi seçeneklerden.

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ÖZGÜN Çocuklar için sağlıklı kahvaltı nasıl olmalı?

Organik ürünlerin kullanılabileceği bir diğer beslenme saati tarifi ise organik tavuk ile hazırlanmış küçük bir sandviç ve meyve birleşiminden oluşur. Çocukların severek tüketeceği besinler, doyurucu özellikleri ve faydaları ile dikkat çeker. Az kavrulmuş kuru yemiş çeşitleri, domates, salatalık ya da havuç gibi çiğ sebzeler ve protein ağırlıklı kolay tüketilebilir besinler; beslenme çantası menüsü listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır.

BESLENME ÇANTASI İÇİN SAĞLIKLI TATLILAR

Beslenme çantası fikirleri içinde tatlılar da kendine yer bulur. Bütün gün koşup oynayan ve ders dinleyen çocukların gereksinim duydukları enerjiyi almalarını sağlayacak bu yiyecekleri beslenme çantasına eklemek onları sağlığı tehdit eden hazır gıdalardan korumak için de işe yarayan bir yöntem haline gelir. Beslenme çantasına ekleyeceğin sağlıklı tatlı alternatifleri ile sen de çocuğunun beslenme düzenine sağlıklı ve lezzetli dokunuşlar yapmak istiyorsan bu alternatifleri değerlendirebilirsin.

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Beslenme çantasında yer alacak tatlı gıdalardan ilki evde yapılmış kek ve kurabiye çeşitleri. Çocuk için beslenme saatini keyifli bir biçimde sonlandıracak bu yiyecekleri evde kullandığın hijyenik ve sağlıklı malzemeler ile hazırlayabilirsin. Kuru üzümlü kurabiyeler, portakallı ya da limonlu kekler, evde hazırlanabilecek kraker ve benzeri sağlıklı atıştırmalıklar bu seçeneklerden yalnızca bazıları.

BESLENME ÇANTASINA KOYULMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

Çocuğunuz beyaz ekmek seviyor ise bu alışkanlığından vazgeçmesi için tam tahıllı ekmeğe yönlendirmeli, beyaz ekmeği beslenme çantasına sokmamaya özen göstermelisiniz. B grubu vitaminleri bakımından zengin tam tahıllı ekmekler, bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur.

Ketçap, mayonez veya benzeri soslardan uzak durulmalıdır.

Beslenme çantasına kutuda, hazır satılan meyve suları veya meşrubatlar girmemelidir. Bunlar yerine süt, ayran ya da katkısız meyve suyu eklenmelidir.

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Akışkan veya ağır kokulu yiyecekler tercih edilmemelidir.

Şarküteri ürünlerinden uzak durulmalıdır.

Beslenme çantasına yağda kızartılarak hazırlanmış veya yüksek karbonhidrat içeren gıdalar girmemelidir.

Her ne kadar çocuklar için çikolata vazgeçilmez olsa da, çocuğunuzun beslenmesinde çikolatayı sınırlandırmanız gerekir. Çocuğunuzun çikolata tüketimini kontrol edebilmek için, zaman zaman menüye az miktarda, örneğin az çikolatalı krepler hazırlayarak, ekleyebilirsiniz.

Çocuğun beslenme çantası menüleri hazırlanırken sandviç, kek, kurabiye gibi yiyecekler hazır şekilde satın alınmamalı, mutlaka evde hazırlanmalıdır.

1 HAFTALIK BESLENME ÇANTASI ÖRNEK MÖNÜLERİ

Menü-1

Sebzeli börek veya peynirli pamuk poğaça

Ayran

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Mevsim meyvesi

Su

Menü-2

Haşlanmış yumurtalı sandviç

5 adet zeytin

Meyve suyu

Su

Menü-3

Peynirli tost

Ayran

Çiğ sebze

Su

Menü-4

Meyveli kek

Peynir dilimleri

Süt

Mevsim meyvesi

Su

Menü-5

1 kibrit kutusu peynir

5 adet zeytin

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Tam buğday ekmek

Süt

Çiğ sebze

Su

SAĞLIKLI YEMEK VE TATLI TARİFLERİ