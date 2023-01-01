BES'in temel amacı, bireylerin emeklilik dönemindeki yaşam standartlarını korumalarına yardımcı olmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan emekli maaşı, genellikle emeklilerin yaşam standartlarını korumaya yetmeyebilir. BES, bireylerin emeklilik dönemindeki gelirlerini artırarak bu açığı kapatmaya yardımcı olur.

BES'te kısmi ödeme şartları nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme koşulları belli oldu. Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

BES'e katılmak için yaş şartı var mı?

BES'e katılmak, emeklilik dönemindeki yaşam standartlarınızı korumanıza yardımcı olacak önemli bir adımdır.

BES'e katılmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan herkes BES'e katılabilir.

BES'e nasıl girilir?

BES'e katılmanın iki yolu vardır:

Sigorta şirketi kanalıyla : Bireyler, istedikleri bir sigorta şirketine başvurarak BES'e katılabilirler.

İşveren kanalıyla : Bazı işverenler, çalışanlarına BES'e katılma imkânı sunmaktadır. İşverenler, çalışanlarından belirli bir miktarda BES kesintisi yaparak bu katkıyı sigorta şirketine yatırırlar.

BES'e katılan bireyler, birikimlerini kendileri yönetebilirler veya sigorta şirketinin seçtiği fonlarda değerlendirebilirler.

BES'in ne gibi avantajları var?

BES'in avantajları şunlardır:

Emeklilik dönemindeki yaşam standartlarını korumaya yardımcı olur.

Devlet katkısı ile birikimlerinizi artırabilirsiniz.

Birikimlerinizin vergiden muaf olması sayesinde tasarruflarınız daha da artar.

Birikimlerinizi dilediğiniz zaman istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.







